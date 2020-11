07 novembre 2020 a

Oroscopo del Corriere di domenica 8 novembre 2020. Previsioni Cancro, Scorpione e Pesci. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle per la giornata per i tre segni dello zodiaco d'aria.

CANCRO

Il vostro desiderio di maggiore armonia ed equilibrio nella vostra vita personale è in costante crescita. Cercate rifugio da situazioni impegnative.

SCORPIONE

Chi vi conosce sa che non siete sempre pronti a condividere i vostri sentimenti con il mondo. Ma chiudersi in se stessi non è la soluzione migliore.

PESCI

Al contrario di quanto pensiate, sarebbe meglio un po’ di solitudine oggi. Scegliete attività tranquille, come leggere un libro o guardare un film.

