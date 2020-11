07 novembre 2020 a

Oroscopo del Corriere di domenica 8 novembre 2020. Previsioni Gemelli, Bilancia e Acquario. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle per i tre segni dello zodiaco di aria. Le previsioni delle stelle per la giornata.

GEMELLI

Oggi siete propensi a passare una giornata rilassante e lontana dallo stress. Non escludete a priori nessuna nuova esperienza.

BILANCIA

In questo momento siete troppo concentrati su altro per guardare all'amore nella maniera che merita. Ma non vi lamentate se sarete soli.

ACQUARIO

Equilibri precari nelle coppi, mentre per i single l’amore latita ancora: non ci sono certezze, insomma, e non sentite grandi emozioni.



