Oroscopo del Corriere di domenica 8 novembre 2020. Previsioni Ariete, Leone e Sagittario. Le previsioni per i tre segni dello zodiaco di fuoco. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle.

ARIETE

Giornata positiva per tutti, soprattutto per i single. Potrete provare nuove emozioni con quanti vorranno assecondare le vostre fantasie.

LEONE

Non temete la gelosia. È una componente necessaria nella vita di coppia. Ne basterà poca per rigenerare i rapporti che si stavano raffreddando.

SAGITTARIO

Se qualcuno che non vi convince fino in fondo mostra attrazione nei vostri confronti, non abbiate paura di mettere subito le cose in chiaro.

