Oroscopo del Corriere di sabato 7 novembre 2020: Ariete, Leone e Sagittario. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle per i tre segni dello zodiaco di fuoco.

ARIETE

Notizie in arrivo per coloro che stavano aspettando una risposta da tempo. Che sia positiva o negativa, almeno avrete sicuramente le idee più chiare.

LEONE

In alcuni casi taglierete i legami che non funzionano più. Il vostro fascino è un po' appannato, ma potreste diventare più profondi e desiderabili.

Oroscopo del Corriere di sabato 7 novembre 2020: Cancro, Scorpione e Pesci



SAGITTARIO

Buone notizie per i single. Un incontro è finalmente destinato a cambiare in meglio la vostra vita sentimentale. Cogliete al volo l’occasione.

