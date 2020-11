Paolo Fox, l'oroscopo del week end: in quattro a cinque stelle. Le previsioni dei 12 segni zodiacali | Video

Ai Fatti Vostri il noto astrologo ha spiegato che cosa succederà secondo le stelle

06 novembre 2020 a

a

a

Oroscopo di Paolo Fox per il week end che comincia oggi, venerdì 6 novembre 2020. Il noto astrologo ha fatto le previsioni dei 12 segni zodiacali nel corso della trasmissioni I Fatti Vostri in onda su Rai 2.

Paolo Fox ha parlato in collegamento e ha detto cosa succederà secondo gli astri. Una premessa da parte dell'astrologo: "Questo è uno spazio divertente, siamo qui per sorridere in un momento che non è tanto divertente, ha puntualizzato con sensibilità visto il periodo di Coronavirus. Tre i segni a cinque stelle: Sagittario, Leone, Acquario e Pesci.

Clicca qui e guarda il video delle previsioni di Paolo Fox

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.