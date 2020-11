06 novembre 2020 a

Oroscopo del Corriere di oggi venerdì 6 novembre 2020: Gemelli, Bilancia e Acquario. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle per i tre segni dello zodiaco di aria per la giornata.

GEMELLI

La comunicazione non sarà facile in questi giorni. Ma ricordate che non dovete sempre imporre il vostro punto di vista a chi vi ascolta.

BILANCIA

Decidere non è molto semplice in questi giorni, poiché tendete a considerare ogni singola possibilità o perché forse preferite attendere.

ACQUARIO

Non esprimete le vostre opinioni troppo rapidamente su questioni che non conoscete. Vi servirà anche per essere maggiormente apprezzati.

