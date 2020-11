03 novembre 2020 a

Oroscopo del Corriere di mercoledì 4 novembre 2020: Ariete, Leone e Sagittario. Le previsioni per questa giornata per i tre segni dello zodiaco di fuoco. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle.

ARIETE

Siete persone affabili e gentili con chiunque, ma la pazienza ha un limite: qualcuno vi ha messo a dura prova e ora vi siete arrabbiati.

LEONE

Se non sapete come spiegare bene come vi sentite, non potete certo arrabbiarvi quando i vostri cari non dimostrano di aver capito.

SAGITTARIO

In coppia non date il meglio di voi ultimamente: se sentite che il partner non vi stimola più, forse dovete riflettere bene sul futuro.

