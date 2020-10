Le previsioni dei tre segni zodiacali di fuoco per la giornata

31 ottobre 2020 a

a

a

Oroscopo del Corriere di domenica 1 novembre 2020: Ariete, Leone e Sagittario. Ecco qui di seguito le previsioni su cosa dicono le stelle per la giornata relativamente ai tre segni dello zodiaco di fuoco.

Oroscopo del Corriere di domenica 1 novembre 2020: Cancro, Scorpione e Pesci

ARIETE

Chi vi sta intorno potrebbe farvi sentire disorientati e dispersi, come se vi doveste muovere in una dozzina di direzioni diverse contemporaneamente.

LEONE

Relazioni datate trovano la linfa giusta per rifiorire in maniera inaspettata. Chi ha fatto un nuovo incontro può sperare che non sia solo un’avventura.

SAGITTARIO

Il conflitto interiore riguardo alle questioni spirituali potrebbe farvi mettere in discussione le vostre convinzioni e quelle degli altri.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.