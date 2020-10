30 ottobre 2020 a

a

a

Oroscopo Corriere di sabato 31 ottobre 2020 Previsioni Ariete, Leone e Sagittario. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle per i tre segni dello zodiaco di fuoco per la giornata.

ARIETE

Cambiamenti in vista sia per chi è single e cerca l’amore, sia per molte coppie datate e un po’ scontate. Le insoddisfazioni svaniranno presto.

LEONE

Mettete su un po' di musica e ballate. È il momento di mettere via l'umore acido e scontroso e divertirsi. Le discussioni accese vi intristiscono.

Oroscopo Corriere di sabato 31 ottobre 2020. Previsioni Toro, Vergine e Capricorno



SAGITTARIO

Se il partner si è reso conto che la vostra mente è altrove, cercate di concentrarvi di più sull'aspetto sentimentale della vostra esistenza.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.