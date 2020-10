29 ottobre 2020 a

Oroscopo del Corriere di venerdì 30 ottobre 2020: Cancro, Scorpione e Pesci. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle per questi tre segni dello zodiaco d'acqua.

CANCRO

Sono tempi un po’ impegnativi per i single e la giornata odierna ve lo dimostra. I grandi sforzi per risultare irresistibili non danno ancora risultati.

SCORPIONE

Attenti ai possibili errori di valutazione causati dalla mancanza di concentrazione. Fidatevi delle vostre possibilità e lanciatevi in nuove sfide.

PESCI

Le pressioni sul lavoro sono in crescita. Potreste sentirvi così scontenti da voler mollare tutto e scappare via. Ma fareste meglio a resistere.

