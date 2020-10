28 ottobre 2020 a

Oroscopo del Corriere di giovedì 29 ottobre 2020: Cancro, Scorpione e Pesci. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle per i tre segni dello zodiaco d'acqua per questa giornata.

CANCRO

Per chi come voi non ha paura di nulla ogni sfida rappresenta un’opportunità, ma non dovete sentirvi invincibili: cercate di valutare i dettagli.

SCORPIONE

Prendetevi una pausa, a costo anche di allontanarvi da qualcuno. Vedrete in maniera più lucida le cose e questo vi aiuterà in futuro.

PESCI

Resterete molto stupiti a proposito delle vostre opportunità, specie quelle che riguardano l’amore. Qualcuno vi sta dando una chance.

