Oroscopo del Corriere di giovedì 29 ottobre 2020: Toro, Vergine e Capricorno. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle per la giornata per i tre segni dello zodiaco di terra.

TORO

Non è proprio il momento migliore per lasciarsi andare: anche se sul lavoro le cose non filano lisce dovete far valere le vostre abilità.

VERGINE

Il vostro futuro dipende solo da voi: è inutile affrontare le cose in modo superficiale. Nessuno vi prenderà sul serio in questo modo.

CAPRICORNO

In questo periodo vi sentite sottovalutati, ma sapete bene quanto valete. Mettetevi d’impegno e fate vedere di che pasta siete fatti.

