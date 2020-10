28 ottobre 2020 a

a

a

Oroscopo del Corriere di giovedì 29 ottobre 2020: Ariete, Leone e Sagittario. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle per questi tre segni dello zodiaco di fuoco.

ARIETE

Se non avete più voglia di faticare per gli altri lasciate perdere le loro richieste: per voi non è mai stato un problema farvi rispettare.

LEONE

Quando le giornate sono difficili un vero toccasana è rifugiarsi nella famiglia: fate una telefonata ai vostri cari per sentirvi compresi.

Oroscopo del Corriere di giovedì 29 ottobre 2020: Toro, Vergine e Capricorno

SAGITTARIO

Alcune persone vi risultano insopportabili già a pelle. Se proprio non riuscite a frequentarle, è meglio farsi da parte con intelligenza.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.