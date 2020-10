27 ottobre 2020 a

Oroscopo del Corriere di mercoledì 28 ottobre 2020: Cancro, Scorpione e Pesci. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle per i tre segni dello zodiaco d'acqua.

CANCRO

Questi giorni saranno utili per fare ordine nella vostra vita e capire quali siano le migliori scelte da prendere, soprattutto in ambito lavorativo.

SCORPIONE

Avete tanti piani per la testa, ma avete paura di non essere in grado di realizzarne nessuno. Partite con calma, senza voler strafare.

PESCI

Resterete molto stupiti a proposito delle vostre opportunità, specie quelle che riguardano l’amore. Qualcuno vi sta dando una chance.

