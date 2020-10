Le previsioni dei tre segni zodiacali di aria per la giornata

Oroscopo del Corriere di martedì 27 ottobre 2020: Gemelli, Bilancia e Acquario. Ecco qui di seguito le previsioni su cosa dicono le stelle per i tre segni dello zodiaco di aria per la giornata.

GEMELLI

Una notizia inaspettata giunge per cambiare in maniera significativa gli assetti nel vostro ambiente: riuscirete a mettervi in mostra.

BILANCIA

Trattenere la rabbia è come bere del veleno e aspettarsi che l'altra persona muoia. Rifletti su questa massima: siamo tutti imperfetti...

ACQUARIO

Non potete più rimandare, è giunto il momento di mettere un punto fermo su una questione che non vi fa stare tranquilli da tempo.

