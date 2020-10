25 ottobre 2020 a

Oroscopo del Corriere di lunedì 26 ottobre 2020: Cancro, Scorpione e Pesci. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle per i tre segni dello zodiaco di acqua.

CANCRO

Fisicamente non vi sentite al top. E anche mentalmente una rigidità eccessiva diventa un problema. Cercate di lasciarvi andare un po’ più spesso.

SCORPIONE

Troppa carne al fuoco non vi permette di pensare all’amore come vorreste. Non prendete decisioni improvvise, seguite sempre la via del cuore.

PESCI

I single avranno campo libero, quindi si prospetta una giornata molto favorevole! Le coppie dovranno un po’ ridimensionare le loro aspettative.

