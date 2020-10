25 ottobre 2020 a

Oroscopo del Corriere di lunedì 26 ottobre 2020: Toro, Vergine e Capricorno. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle per la giornata per i tre segni dello zodiaco di terra.

TORO

Il vostro equilibrio sarà messo alla prova oggi. Il desiderio di lottare per il presente si scontra con il bisogno di pianificare: tensione in vista.

VERGINE

Tirare fuori le tue opinioni ora potrebbe scatenare il caos ancora di più, ma alla fine è meglio così. C'è un tono esplosivo nell'aria in questo momento.

CAPRICORNO

Giornata di down. Vi sentite fiacchi, demotivati, addormentati. Sicuramente non siete al meglio della forma, domandatevi cos'è che non funziona.

