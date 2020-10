24 ottobre 2020 a

a

a

Oroscopo del Corriere di domenica 25 ottobre 2020: Toro, Vergine e Capricorno. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle per i tre segni zodiacali di terra.

TORO

Vi lamentate perché vi imbattete solo in rapporti effimeri? Il problema principale risiede in voi stessi. Cambiate prospettive e frequentazioni.

VERGINE

Nessuno mette in discussione il vostro operato, ma vi sentite sempre in dovere di dimostrare che non siete lì per caso. Siate meno seriosi!

Oroscopo del Corriere di domenica 25 ottobre 2020: Cancro, Scorpione e Pesci



CAPRICORNO

Evitate il pessimismo inutile e datevi una mossa. Avete tutte le carte in mano per giocare sia sul tavolo dei nuovi progetti che ci sono all’orizzonte.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.