24 ottobre 2020 a

a

a

Oroscopo del Corriere di domenica 25 ottobre 2020: Ariete, Leone e Sagittario. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle per questi tre segni zodiacali di fuoco.

ARIETE

C'è qualcosa che non quadra nella coppia e dovreste scoprire perché. Novità in arrivo nelle questioni di cuore per single in cerca dell’anima gemella.

LEONE

Riuscirete a tenere in pugno varie situazioni con sicurezza e non vi fermerete davanti al primo ostacolo. La vostra tenacia sarà premiata.

Oroscopo del Corriere di domenica 25 ottobre 2020: Cancro, Scorpione e Pesci

SAGITTARIO

Stanchezza e umore in fase calante sono legati anche a fattori ambientali. Provate a cambiare qualcosa nella vostra casa o nel vostro ufficio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.