Oroscopo del Corriere di sabato 24 ottobre 2020: Ariete, Leone e Sagittario. Le previsioni per i tre segni zodiacali di fuoco per la giornata. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle.

ARIETE

Soprattutto se la vostra storia è iniziata da poco, sappiate che il romanticismo è la chiave di tutto. Cercate di non trascurarlo per il lavoro o per altro.

LEONE

Difficile ripresa delle fatiche psicofisiche, fate attenzione a non stancarvi troppo. E magari limitate il consumo di zuccheri: l’eccesso non fa bene.

SAGITTARIO

Potreste sentirvi un po’ affaticati. Abbiate più cura di voi stessi: sì a esercizio fisico, letture e tisane rilassanti. Dovete ricaricare le pile.

