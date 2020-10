Le previsioni dei tre segni zodiacali di acqua per la giornata

Oroscopo del Corriere di sabato 24 ottobre 2020: Cancro, Scorpione e Pesci. Le previsioni per i tre segni zodiacali di acqua: cosa dicono le stelle.

CANCRO

Qualche momento di sconforto nei confronti dell'amore è sicuramente normale. Ma non fate diventare questo atteggiamento il faro che vi guida.

SCORPIONE

Cercate di procedere lungo la vostra strada senza farvi condizionare da ciò che pensano gli altri delle vostre volontà. Non siate indecisi.

PESCI

In questo periodo vi gioverà l'assunzione di integratori alimentari per combattere la stanchezza. Ma chiedete consiglio a un esperto per stare meglio.



