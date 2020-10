22 ottobre 2020 a

Oroscopo del Corriere Toro, Vergine e Capricorno: previsioni per venerdì 23 ottobre 2020. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle per questi tre segni dello zodiaco di terra.

TORO

Ci sono cose che non sai su una situazione che ti preoccupa. Una persona fidata potrebbe anche aiutarti a cancellare le nuvole di confusione.

VERGINE

Cominciare sempre da zero può sembrare scoraggiante, finché non ti rendi conto che ora sei ben equipaggiato per affrontare ogni cosa.

CAPRICORNO

Quando è troppo è troppo: devi imparare a tracciare una linea o finirai per ferire qualcuno. Sul fronte sentimentale, dovrai sforzarti un po' di più.

