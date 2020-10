21 ottobre 2020 a

Oroscopo del Corriere di giovedì 22 ottobre 2020: Toro, Vergine e Capricorno. Le previsioni per i tre segni dello zodiaco di terra per la giornata.

TORO

Le piccole cose fanno una grande differenza. Ricorda, la gentilezza che hai immesso nell'Universo tornerà verso di te con effetto duplicato.

VERGINE

Non dare per scontato, chiedi. Ci sono così tante cose che non sai e quell'immaginazione fin troppo iperattiva non ti sta facendo alcun favore.

CAPRICORNO

A volte è meglio fare le cose secondo le regole, anche nel corteggiamento. Ricorda, non si tratta solo di te: tieni conto di chi è coinvolto...

