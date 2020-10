21 ottobre 2020 a

Oroscopo del Corriere di giovedì 22 ottobre 2020: Ariete, Leone e Sagittario. Ecco qui di seguito le previsioni per i tre segni zodiacali di fuoco per la giornata. Cosa dicono le stelle.

ARIETE

Manifestate le vostre intenzioni chiaramente in amore, ma seppellite l'ascia di guerra. Non è necessario saltare alle conclusioni in fretta.

LEONE

Sai già da che parte andare, devi solo ammettere i tuoi veri sentimenti. Adesso è un buon momento per iniziare ad ascoltare il tuo cuore.

SAGITTARIO

Aspettatevi un grande cambiamento nelle vostre relazioni. Inseguire i tramonti potrebbe non essere un'idea così irrealistica, dopotutto...



