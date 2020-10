20 ottobre 2020 a

Oroscopo del Corriere di mercoledì 21 ottobre 2020. Previsioni Toro, Vergine e Capricorno. Ecco qui di seguito che cosa prevedono le stelle per i tre segni dello zodiaco di terra, per la giornata.

TORO

Ci sono tantissimi modi per entrare in contatto con qualcuno e fare nuove conoscenze. Forse lo state facendo in quello sbagliato.

VERGINE

Periodo senza nuvole per le coppie, che troveranno il modo di aumentare la loro complicità. Una nuova avventura attende invece i single.

CAPRICORNO

Qualcuno vi ha inaspettatamente voltato le spalle. Non è il caso di inseguire una persona che non tiene a voi. Guardate avanti.

