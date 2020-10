Le previsioni dei tre segni zodiacali di fuoco per la giornata

19 ottobre 2020 a

Oroscopo del Corriere di martedì 20 ottobre 2020: Ariete, Leone e Sagittario. Le previsioni per i tre segni zodiacali di fuoco per la giornata. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle.

ARIETE

Il vostro entusiasmo coinvolgente vi tornerà utile per risollevare il morale a un amico in difficoltà. Proponetegli nuove attività per distrarlo.

LEONE

Vi siete impegnati con dedizione a raggiungere i vostri obiettivi. Ma la vita non è una gara, è giusto prendersi tempo per rilassarsi.

SAGITTARIO

La famiglia è un rifugio di grande importanza, ma bisogna saperlo apprezzare: provate a essere più presenti con i vostri familiari.

