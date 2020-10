Le previsioni dei tre segni zodiacali di terra per la giornata

Oroscopo del Corriere di martedì 20 ottobre 2020: Toro, Vergine e Capricorno. Le previsioni per i tre segni zodiacali di terra per la giornata. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle.

TORO

Non fatevi sopraffare dalle insicurezze. E' normale non sentirsi all’altezza in molte situazioni, ma possedete doti da scoprire e valorizzare.

VERGINE

Con il vostro intuito siete sempre un passo avanti agli altri e riuscite a risolvere un problema ancora prima che manifesti i suoi effetti.

CAPRICORNO

Fra il dire e il fare c’è di mezzo il mare. La paura di buttarvi a volte vi frena dall’intraprendere nuove imprese. Siate più coraggiosi.

