Oroscopo del Corriere di lunedì 19 ottobre 2020: Ariete, Leone e Sagittario. Le previsioni per i tre segni zodiacali di fuoco per la giornata. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle.

ARIETE

Oggi potrà essere per voi una giornata molto utile per capire finalmente cosa sia meglio per voi. Il partner vi sosterrà pienamente nelle riflessioni.

LEONE

La Luna agita le coppie che sono "alla frutta" ma che non trovano il modo di lasciarsi: quanta gelosia! I single, invece, cercano l'adrenalina.

SAGITTARIO

Siete single in questo momento? Abbiate fede: alcune novità molto interessanti stanno per bussare alla porta del vostro cuore. Cogliete l’attimo!

