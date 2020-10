Le previsioni dei tre segni zodiacali di fuoco per la giornata

Oroscopo del Corriere di domenica 18 ottobre 2020: Ariete, Leone e Sagittario. Le previsioni per i tre segni zodiacali di fuoco per la giornata. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle.

ARIETE

Avete la fortuna di poter contare su occasioni molto promettenti. Il punto focale però risiede in voi: sta solo alla vostra sensibilità gestirle al meglio.

LEONE

Non tutto in questa giornata andrà per il meglio, ma riuscirete a non farvi influenzare dai problemi. Attenzione alle ripercussioni subdole...

SAGITTARIO

In questi giorni la vitalità e la vivacità non vi mancano affatto. Forma fisica al top. Ma consumate solo cibi con alto valore energetico e pochi grassi.



