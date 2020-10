Le previsioni dei tre segni zodiacali di terra per la giornata

17 ottobre 2020 a

Oroscopo del Corriere di domenica 18 ottobre 2020: Toro, Vergine e Capricorno. Le previsioni per i tre segni zodiacali di terra per la giornata. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle.

TORO

Non è la giornata adatta per chi è in cerca di amore. Ciò che tanto anelate tarderà ad arrivare oppure sarà solo un fuoco di paglia.

VERGINE

Parola d'ordine: pazienza! Niente di interessante in vista per chi cerca l'amore. E anche per chi vive in coppia, non ci sono particolari emozioni.

CAPRICORNO

Non accomodatevi sugli allori e non date tutto per scontato in amore. Potreste ricevere delle sorprese inaspettate, non sempre positive...



