Le previsioni dei tre segni zodiacali d'aria per la giornata

17 ottobre 2020 a

a

a

Oroscopo del Corriere di domenica 18 ottobre 2020: Gemelli, Bilancia e Acquario. Le previsioni per i tre segni zodiacali d'aria per la giornata. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle.

Oroscopo del Corriere di domenica 18 ottobre 2020: Cancro, Scorpione e Pesci

GEMELLI

Un turbinio di emozioni rischia di farvi andare in tilt e, di conseguenza, la vostra prudenza va a farsi benedire. Oggi vedrete la vita in rosa...

BILANCIA

Oggi vi sentite irritabili più che mai. Ciò che desiderate è essere ignorati. Talvolta la solitudine è l'arma migliore per stare meglio.

ACQUARIO

Trovare l'amore vero non è semplice, ma non cercatelo disperatamente, altrimenti non riuscirete ad essere obiettivi sulle persone che conoscete.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.