Oroscopo del Corriere di sabato 17 ottobre 2020: Ariete, Leone e Sagittario. Le previsioni per i tre segni zodiacali di fuoco per la giornata. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle.

ARIETE

Siete in grado di rivitalizzare relazioni in via d’estinzione con un’energica scossa. Chi è alla ricerca dell’anima gemella potrebbe trovare novità.

LEONE

Una serie di novità inaspettate giungerà oggi, compreso qualche piccolo colpo di scena. Rimarrete a bocca aperte per la sorpresa che riceverete.

SAGITTARIO

Fate voi la prima mossa verso la risoluzione di una questione familiare che vi turba da un po’. Ne trarrà beneficio la vostra salute mentale.



