Le previsioni dei tre segni zodiacali d'acqua per la giornata

Oroscopo del Corriere di sabato 17 ottobre 2020: Cancro, Scorpione e Pesci. Le previsioni per i tre segni zodiacali d'acqua per la giornata. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle.

CANCRO

La vostra smania di volere sempre tutto e subito, perdendo di vista i progressi lenti ma costanti che state registrando, vi farà commettere dei passi falsi.

SCORPIONE

Qualcosa dal vostro passato sta per tornare. O qualcuno? Presto lo scoprirete con vostra somma sorpresa. Novità in vista anche per le coppie.

PESCI

Non vi sentirete in ottima forma, ma non preoccupatevi: è solo un malessere passeggero che non deve guastare il vostro buonumore. Assumete vitamine.



