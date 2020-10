15 ottobre 2020 a

Oroscopo del Corriere di venerdì 16 ottobre 2020. Previsioni Toro, Vergine e Capricorno. Ecco qui di seguito le previsioni per i segni zodiacali di terra per la giornata.

TORO

Il tuo entusiasmo per il lavoro che svolgi porta alcune incredibili opportunità. È possibile che i tuoi capi riconoscano le tue capacità.

VERGINE

Essere in una posizione di autorità comporta i suoi svantaggi. C'è un bisogno costante di essere visti ed eccellere in tutto: la pressione è alta.

CAPRICORNO

C'è una mancanza di chiarezza su come andranno le cose in futuro, il che ti rende ansioso. Ma non prendere nessuna decisione affrettata.



