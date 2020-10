14 ottobre 2020 a

a

a

Oroscopo Corriere di giovedì 15 ottobre 2020: Cancro, Scorpione e Pesci. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle per i tre segni zodiacali d'acqua.

CANCRO

Prendi le cose in mano prima che ti sfuggano e non saprai più come riparare il danno. Questo è il segreto per costruire qualcosa di importante.

SCORPIONE

Mentre alcuni di voi avvertono una nuova scintilla nel proprio cuore, altri stanno pensando di portare la propria relazione al passo successivo.

PESCI

Il mondo interiore è dove si trova la magia. Oggi sei più in sintonia con il tuo lato spirituale e intuitivo di quanto non lo fossi da molto, molto tempo.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.