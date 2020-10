13 ottobre 2020 a

Oroscopo del Corriere di mercoledì 14 ottobre 2020. Previsioni Gemelli, Bilancia e Acquario. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle per questi tre segno zodiacali d'aria.

GEMELLI

Siete sempre disponi- bili ad aiutare gli amici in difficoltà. Se capita che loro non lo siano, però, forse è il caso di farsi delle domande.

BILANCIA

Col partner tutto sembra andare per il meglio. E' proprio in questi momenti che bisogna cercare nuovi stimoli per crescere insieme.

ACQUARIO

Chi vi sta intorno cercherà di mettervi in guardia dalle più cocenti delusioni, ma voi non ne avete bisogno. Seguite il vostro istinto.



