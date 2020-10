13 ottobre 2020 a

Oroscopo del Corriere di mercoledì 14 ottobre 2020. Previsioni Toro, Vergine e Capricorno. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle per questi tre segni dello zodiaco d'aria.

TORO

Una nuova passione vi ha preso ultimamente. Approfonditela più che potete. Tutto ciò che vi dà entusiasmo va coltivato.

VERGINE

Prendere l’iniziativa, per una volta, non vi farà certo male. Se desiderate una cosa dovete mettetevi in gioco e andare a prendervela.

CAPRICORNO

Dovete provare a dare più fiducia alle persone. Il fatto che in passato qualcuno vi abbia deluso non può farvi rinunciare a nuovi rapporti.



