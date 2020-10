12 ottobre 2020 a

a

a

Oroscopo del Corriere di martedì 13 ottobre 2020: Cancro, Scorpione e Pesci le previsioni per i segni d'acqua. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle.

CANCRO

Dopo settimane difficili finalmente raccogliete i frutti dei vostri sacrifici. Condividete i vostri successi, anche con una semplice telefonata.

SCORPIONE

Il silenzio non sempre è l’arma migliore per farsi ascoltare: prima che sfoci in indifferenza, cercate di fare valere le vostre ragioni.

PESCI

La vostra vita procede in maniera serena, ma a volte la monotonia vi annoia: perché non vi lasciate andare ai sogni nel cassetto?



