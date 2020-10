12 ottobre 2020 a

a

a

Oroscopo del Corriere di martedì 13 ottobre 2020: Ariete, Leone e Sagittario le previsioni per i segni di fuoco. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle.

ARIETE

Prendete di petto una situazione che non vi lascia tranquilli: oggi potrebbe essere il giorno giusto per risolverla una volta per tutte.

LEONE

A volte andate in panico quando vi viene chiesto qualcosa di non concordato. Non disperatevi e affrontate le cose con più calma.

Oroscopo del Corriere di martedì 13 ottobre 2020: Toro, Vergine e Capricorno le previsioni per i segni di terra

SAGITTARIO

Siete un po’ troppo nervosi negli ultimi tempi: perché non sfogate lo stress preparando un buon dolce per la vostra famiglia?



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.