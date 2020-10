11 ottobre 2020 a

Oroscopo del Corriere di lunedì 12 ottobre 2020: le previsioni per i segni Cancro, Scorpione e Pesci. Le previsioni per i tre segni dello zodiaco d'aria per la giornata.

CANCRO

In questo momento sei un po' volubile quando si tratta di amore e romanticismo. La chiave per te al momento è la libertà: non prendete troppi impegni!

SCORPIONE

Siete stati molto impegnati, professionalmente e socialmente, e ora probabilmente avete voglia di un incontro romantico. Datevi da fare!

PESCI

Una conversazione intima o un incontro appassionato è proprio quello che ci vuole in una giornata come questa: dovete solo trovare il tempo.



