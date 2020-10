Le previsioni per i tre segni zodiacali d'acqua per la giornata

Oroscopo del Corriere di venerdì 9 ottobre 2020: Cancro, Scorpione e Pesci. Le previsioni per i tre segni zodiacali d'acqua per la giornata. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle.

CANCRO

Sii consapevole di come le tue emozioni stanno offuscando il tuo giudizio. Due parole: fatti e cifre. Non andare avanti se non hai tutte le informazioni.

SCORPIONE

Per poter vedere cosa c'è oltre, è necessario un atto di fede. Preparati per l'avventura di una vita e sii anche disposto a correre molti rischi.

PESCI

Quando la tua lista di cose da fare è più lunga della tua lista di corteggiatori, sai di avere un problema, Fai un respiro profondo e preparati alla follia.



