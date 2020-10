Le previsioni per i tre segni zodiacali di fuoco per la giornata

08 ottobre 2020 a

a

a

Oroscopo del Corriere di venerdì 9 ottobre 2020: Ariete, Leone e Sagittario. Le previsioni per i tre segni zodiacali di fuoco per la giornata. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle.

ARIETE

Senza un piano d'azione, le idee sono solo idee. Ma non tuffarti a capofitto. Prenditi il tempo necessario per eseguire le cose in modo metodico.

Oroscopo del Corriere di venerdì 9 ottobre 2020: Toro, Vergine e Capricorno

LEONE

Se hai lavorato fino allo stremo sappi che le conseguenze sono inevitabili. Scegli i compiti che richiedono la tua immediata attenzione.

SAGITTARIO

Ride bene chi ride ultimo? Ecco il segreto per riuscirci: disimpegnarsi dalle voci circostanti e non reagire d’impulso contro le malelingue.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.