Oroscopo del Corriere di giovedì 8 ottobre 2020: Gemelli, Bilancia e Acquario. Le previsioni per i tre segni zodiacali d'aria per la giornata. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle.

GEMELLI

Non comportarti come una vittima e riprenditi il controllo della tua vita. Non meriti di stare con qualcuno che ti fa sentire tutt'altro che felice.

BILANCIA

Rimanere concentrato sul passato ti fa perdere ciò che ti viene offerto in questo momento. Stai lasciando che ieri venga a ostacolare il domani.

ACQUARIO

I conflitti che ti circondano ti impediscono di vedere l'amore. C'è caos e inganno dentro di te, e forse un comportamento autosabotante.



