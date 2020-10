Le previsioni per i tre segni zodiacali di fuoco per la giornata

07 ottobre 2020

a

a

Oroscopo del Corriere di giovedì 8 ottobre 2020: Ariete, Leone e Sagittario. Le previsioni per i tre segni zodiacali di fuoco per la giornata. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle.

ARIETE

Ti senti nel posto giusto al momento giusto, inaspettatamente felice. Sii grato per le misteriose forze che stanno facendo gli straordinari per aiutarti.

LEONE

Che ne dici di una storia di successo? Se c'è qualcosa che la vita ti ha insegnato, è smetterla di accontentarti: punta sempre al massimo.

SAGITTARIO

Il tuo stato sentimentale odierno? Selvaggio e libero. Non lasciare che il mondo ti dica come dovresti o non dovresti vivere la tua vita.



