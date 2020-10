Le previsioni per i tre segni zodiacali d'aria per la giornata

06 ottobre 2020 a

a

a

Oroscopo del Corriere di mercoledì 7 ottobre 2020: Gemelli, Bilancia e Acquario. Le previsioni per i tre segni zodiacali d'aria per la giornata. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle.

GEMELLI

Oggi cercherete di fare di tutto per mettervi in moto e per cercare di risolvere dei problemi quotidiani che vi tormentano da un po’.

BILANCIA

Un gesto inconsueto di una persona vi fa capire che è interessata a voi. Dovete soltanto capire se anche voi provate lo stesso.

Oroscopo del Corriere di mercoledì 7 ottobre 2020: Cancro, Scorpione e Pesci

ACQUARIO

Non mettetevi in moto soltanto nel momento in cui qualcuno vi minaccia. Dovete essere più costanti e incisivi soprattutto sul lavoro.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.