Oroscopo del Corriere di mercoledì 7 ottobre 2020: Toro, Vergine e Capricorno. Le previsioni per i tre segni zodiacali di terra per la giornata. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle.

TORO

Siate sempre aperti al cambiamento. Solo in questo modo potrete cogliere al volo le opportunità che vi capiteranno davanti.

VERGINE

Non mortificatevi troppo a livello sentimentale in questo periodo. Rimpiangere le occasioni perse non servirà a nulla. Dovete solo reagire.

CAPRICORNO

Dopo una giornata difficile sul lavoro, vi aspetta una piacevole serata con il partner. La passione tra voi si è decisamente riaccesa.



