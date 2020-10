Le previsioni dei tre segni zodiacali d'acqua per la giornata

04 ottobre 2020 a

a

a

Oroscopo del Corriere di lunedì 5 ottobre 2020: Cancro, Scorpione e Pesci. Le previsioni per i tre segni zodiacali d'acqua per la giornata. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle.

Oroscopo del Corriere di lunedì 5 ottobre 2020: Gemelli, Bilancia e Acquario

CANCRO

Questo è un buon giorno per occuparsi delle questioni finanziarie. Tra colpi di fortuna e affari positivi, potreste ricevere delle buone notizie.

SCORPIONE

È probabile che le vostre riflessioni di oggi si rivolgano alla definizione di obiettivi per il futuro, in particolare per quanto riguarda la vostra carriera.

PESCI

Cercate di non esagerare anche se ricevete buone notizie dal punto di vista finanziario. Date al vostro portafogli un po' di tempo libero per ricaricarsi.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.