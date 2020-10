Le previsioni per i tre segni zodiacali di terra per la giornata

02 ottobre 2020 a

a

a

Oroscopo del Corriere di sabato 3 ottobre 2020: Toro, Vergine e Capricorno. Le previsioni per i tre segni zodiacali di terra per la giornata. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle.

TORO

Mentre le cose sul fronte professionale si stanno mettendo bene, a casa c'è qualche problema che è causa di angoscia. Occhio alle reazioni.

Oroscopo del Corriere di sabato 3 ottobre 2020: Gemelli, Bilancia e Acquario

VERGINE

Sei un'anima rara e preziosa che porta le qualità dell'amore, della gentilezza e della compassione nello spazio di lavoro. Ma non esagerare.

CAPRICORNO

Se in questo momento ti viene portato via qualcosa, confida che sia per il tuo bene più grande. Lascia perdere i modelli passati, guarda avanti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.