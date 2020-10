Le previsioni dei tre segni zodiacali d'acqua per la giornata

Oroscopo del Corriere di venerdì 2 ottobre 2020: Cancro, Scorpione e Pesci. Le previsioni per i tre segni zodiacali d'acqua per la giornata. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle.

CANCRO

Per citare Seneca, la fortuna è ciò che accade quando la preparazione incontra l'opportunità. Tieni d'occhio i cambiamenti inaspettati...

SCORPIONE

Tutto va come dovrebbe andare in questo momento. C'è qualcosa di meglio in questo mondo che trascorrere il tempo con le persone che ami?

PESCI

In nessuna circostanza dovresti abbassarti al livello di chi vuole farti del male. Ma non permettere a te stesso che ti camminino addosso...



