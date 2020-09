Le previsioni per i tre segni zodiacali di terra per la giornata

29 settembre 2020 a

a

a

Oroscopo del Corriere di mercoledì 30 settembre 2020: Toro, Vergine e Capricorno. Le previsioni per i tre segni zodiacali di terra per la giornata. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle.

TORO

Essere trasgressivi può rivelarsi l’arma vincente se la routine minaccia la vita di coppia. Liberare la fantasia è un vero toccasana...

Oroscopo del Corriere di mercoledì 30 settembre 2020: Cancro, Scorpione e Pesci

VERGINE

Una giornata decisamente sfortunata si concluderà con una serata memorabile, grazie ad un’amicizia che vi protegge e guida.

CAPRICORNO

Partire ricolmi di buoni propositi non basta per far sì che tutto vada per il meglio. Dovete continuare a mantenere alto il morale!



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.